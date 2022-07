Nuoto in acque libere: Chiara Guarisco protagonista al Trofeo delle Regioni

Piombino. Venerdì 1 e sabato 2 luglio si è svolto a Piombino, in Toscana, il Trofeo delle Regioni di fondo. Chiara Guarisco, atleta della Doria Nuoto Loano, aveva ottenuto la convocazione nella rappresentativa ligure già dal mese di maggio.

Durante la prima giornata si è svolta la 5 chilometri, nella quale Chiara si è aggiudicata la nona posizione nella categoria Ragazze; essendo arrivata prima tra le atlete liguri, si è così guadagnata anche la partecipazione alla staffetta mista 4×1250 (due femmine e due maschi). Chiara è partita come prima staffettista contribuendo al sesto posto ottenuto dalla Liguria nella classifica generale.

La squadra ligure conclude la manifestazione sul terzo gradino del podio; Anna Siccardi, allenatrice della Doria Nuoto Loano, non può che essere orgogliosa della presenza di Chiara a questa manifestazione nazionale e degli ottimi risultati ottenuti in gara.

Il prossimo appuntamento con il nuoto in acque libere è previsto giovedì 7 luglio, sempre a Piombino, dove si svolgerà il campionato italiano estivo di fondo assoluto e di categoria; Chiara parteciperà alle gare sulla distanza di 2,5 chilometri per portare a termine questa nuova avventura del fondo intrapresa nella stagione in corso.

Chiara Guarisco