TPL Linea: parte il 2 giugno la navetta per il parco acquatico “Le Caravelle”

Ceriale. Tra vecchi e nuovi servizi commerciali di trasporto, anche quest’anno, nell’estate 2022 dell’auspicato ritorno alla normalità, non poteva certo mancare il servizio di bus-navetta di TPL Linea per il parco acquatico “Le Caravelle” di Ceriale, che prenderà il via il giorno di apertura: il 2 giugno, 10 giorni prima rispetto alla tradizionale apertura di metà giugno.

Sarà quindi riattivato il servizio di collegamento fra la stazione FS di Albenga e il parco acquatico cerialese.

Si conferma, anche quest’anno, la fermata presso S. Rocco (Ceriale).

Titoli di viaggio utilizzabili:

– biglietto unico di andata e ritorno (sia per la partenza dalla Stazione FF.SS. di Albenga, sia dalla fermata di Ceriale San Rocco), contraddistinto dal colore verde e dai loghi TPL/Caravelle, venduto dalla rivendita della stazione FS di Albenga e dal personale TPL, al costo di € 3,00. Il biglietto dovrà essere obliterato al momento della salita, un’unica volta;

– biglietto valido per il solo viaggio di ritorno, contraddistinto dal colore bordeaux e dai loghi TPL/Caravelle, venduto dal personale TPL, al costo di € 1,50. Il biglietto dovrà essere obliterato al momento della salita.

C’è molta voglia di divertirsi e per questo lo slogan scelto dal parco acquatico per la campagna di comunicazione è “Una vita in vacanza”, con TPL Linea pronta a consolidare la collaborazione e il servizio navetta per i visitatori della nota attrazione estiva.

“Visti i risultati del servizio e la soddisfazione dei visitatori e dell’utenza per un trasporto diretto e con diversi orari, non potevamo che rinnovare la sinergia con il parco acquatico di Ceriale, una delle attrazioni clou del nostro territorio e che in questa estate 2022 potrà ritornare ai numeri pre-Covid” affermano la presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

“L’esempio de “Le Caravelle” e l’esperienza consolidata negli anni con il servizio navetta ha espresso un modello che l’azienda di trasporto ha esteso e ampliato per sviluppare al meglio i suoi servizi commerciali nel settore, con particolare riferimento all’ambito turistico”.

“Una linea di azione aziendale che punta a sensibilizzare l’utilizzo del mezzo pubblico per gli spostamenti, a livello urbano ed extraurbano, favorendo una mobilità più sostenibile con collegamenti diretti e specifici rivolte a particolari località o destinazioni”.

“TPL Linea, nell’ambito del suo piano di potenziamento, ha sviluppato e svilupperà ancora questo genere di servizi con nuove realtà, pubbliche e private, della provincia savonese interessate alla mobilità di utenti, clienti e viaggiatori” concludono i vertici dell’azienda di trasporto savonese.

Il servizio di trasporto per “Le Caravelle” si articola secondo i seguenti orari: