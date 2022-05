Cambio al vertice in prefettura: Antonio Cananà trasferito a Viterbo

Savona. Novità in prefettura: Antonio Cananà lascia Savona, per trasferirsi a Viterbo, così come deciso ieri dal Consiglio dei Ministri. Ancora non si conosce il nome di chi lo sostituirà.

Un incarico, quello alla guida del palazzo del Governo di piazza Saffi, che Cananà ha ricoperto per 4 anni e tre mesi, ma da lunedì sarà operativo nella città laziale. Per lui un ritorno a Viterbo dove era già stato come sub-commissario nel 2008.

Arrivato a Savona il 1° febbraio 2018, Cananà ha iniziato la sua carriera prefettizia nel 1990 a Belluno come vice capo di Gabinetto e di vice dirigente dell’Ufficio elettorale. Poi diverse esperienze nei vari uffici del Ministero dell’Interno, la carica di dirigente nell’Ufficio Affari legislativi dell’istituito Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, prima di giungere alla Prefettura di Bologna e diventare dirigente dell’Area II, di raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali.

Nel 2017 la nomina di Prefetto e l’anno successivo il trasferimento a Savona, dove è stato per un quadriennio. Qui ha dovuto affrontare diverse problematiche: dalla gestione dell’ordine pubblico alle alluvioni del 2019 e del 2021, fino alla caduta del viadotto Madonna del Monte in A6. Per ultime anche l’emergenza Covid, oltre che quella profughi in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina.