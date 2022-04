Borghetto piange la scomparsa di Vincenzo Di Martino, era l’autista dello scuolabus

Borghetto in lutto per la scomparsa del dipendente comunale Vincenzo Di Martino, aveva 61 anni.

Un volto molto conosciuto in città, per anni infatti era stato un punto di riferimento per i bambini diretti a scuola come autista del pulmino. Ma da diversi mesi era in congedo per accudire la madre malata.

Proprio ieri, gli era arrivata la notizia tanto aspettata del giorno del suo pensionamento che pensava dovesse arrivare ad agosto, invece era stata anticipata al 1° giugno.

Vincenzo lascia la madre Filomena, la sorella Rossella, il fratello Luciano, la cognata Sonia e i nipoti Luca e Mattia. I funerali saranno celebrati giovedì 28 aprile alle ore 15 nella chiesa di San Matteo a Borghetto. Il santa rosario è invece programmato questo pomeriggio alle ore 16:30 nella camera mortuaria dell’ospedale Santa Corona.

Sgomento e vicinanza alla famiglia da parte del sindaco Giancarlo Canepa: “L’amministrazione comunale e i colleghi tutti, esprimono dolore e cordoglio per la prematura, tragica e inaccettabile scomparsa del dipendente Vincenzo Di Martino. Esprimiamo profonda vicinanza e sentite condoglianze ai familiari”.