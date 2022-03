La vocazione outdoor di Pietra e Finale Ligure, tappa del “Banff Mountain Film Festival”

Con il patrocinio del Comune di Pietra Ligure e del Comune di Finale Ligure, mercoledì 9 marzo 2022 farà tappa nella cittadina pietrese la decima edizione del “Banff Centre Mountain Film Festival World Tour”, dedicato ai migliori film di avventura, corto e mediometraggi sulla cultura e l’ambiente della montagna e sport outdoor del mondo.

A partire dalle ore 20.00, al cinema-teatro “Guido Moretti”, sarà proiettata una selezione di 10 tra i migliori corto e medio metraggi, in lingua originale con sottotitoli in italiano, che hanno partecipato alla prestigiosa rassegna cinematografica internazionale canadese. Pellicole che portano sullo schermo terre remote, luoghi incontaminati, nuove storie di avventura, montagna ed esplorazione (per acquistare i biglietti: https://www.banff.it/date-e-biglietti/).

Dopo Pietra Ligure, il Banff Centre Mountain Film Festival World Tour proseguirà il suo cammino, iniziato a Milano il 25 gennaio scorso, toccando Bassano (VC), Padova, Vicenza, Bologna, Biella-Candelo, Aosta, per concludersi il 25 marzo a Cuneo.

“Anche per questa decima edizione del Tour, che da fine gennaio sta toccando tutta Italia, abbiamo scelto film che riescano a creare una connessione tra spettatore, montagna e vita outdoor, dove il racconto assume la prospettiva di un viaggio – dichiara Alessandra Raggio, CEO di ITACA The Outdoor Community – Il Banff Italia è ormai un appuntamento fisso per tante persone che traggono ispirazione da ciò che vedono, non tanto per imitare i protagonisti, ma per dare forma e concretezza ai propri progetti e ai propri sogni. Vogliamo diffondere il valore dell’avventura, il rispetto per la natura, la curiosità e l’audacia che sono alla base delle piccole e grandi imprese di tutti i tempi”, conclude Raggio.

“Non è solo un grande piacere, ma è soprattutto un immenso onore ospitare il Banff Mountain Film Festival World Tour – commentano gli assessori al turismo, sport e cultura dei Comuni di Pietra Ligure e Finale Ligure, Daniele Rembado e Claudio Casanova – Un festival con una storia lunga più di quarant’anni che da oltreoceano arriva a Pietra Ligure con una serata di grande cinema e ci apre una vera e propria finestra su quel mondo dell’outdoor che è passione, amore per lo sport e per la natura, rispetto per l’ambiente e potente veicolo di promozione turistica del nostro territorio”.

“Un viaggio spettacolare, adrenalinico e immerso nei luoghi più selvaggi e nascosti del pianeta insieme ad atleti, avventurieri ed esploratori. Un vero orgoglio condividere con la grande community internazionale Festival gli stessi valori e le stesse passioni. La serata sarà l’occasione per risvegliare la voglia di avventura, stimolare la creatività e scoprire alcuni tra gli ambienti più selvaggi del pianeta, siano essi dietro casa o nei luoghi più remoti. In Italia la storia del Banff compie dieci anni e siamo davvero orgogliosi di far parte del lungo tour che festeggia questo importante anniversario e che tocca le principali città italiane” aggiungono ancora Rembado e Casanova.

“Il Banff Mountain Film Festival è davvero un appuntamento prestigioso e imperdibile per tutti coloro che amano la vita all’aria aperta, la cultura e gli sport di montagna e per chi sa emozionarsi di fronte ad immagini spettacolari e storie di piccole e grandi imprese. Immancabile, quindi, una tappa in quella che per la Liguria, tra Finale Ligure e Pietra Ligure, è un’area con una particolare vocazione all’outodoor, apprezzatissima e conosciuta a livello internazionale – commentano dalle amministrazioni comunali pietrese e finalese – Si tratta di una rassegna di film selezionati tra i finalisti all’omonimo e famosissimo film festival di Banff che, dal 1976, si tiene ogni anno il primo fine settimana di novembre a Banff, in Canada. Da allora il progetto è diventato globale con un circuito internazionale, il World Tour appunto, di eventi annuali in oltre 500 città e 40 paesi in tutto il mondo, di cui siamo contenti di far parte insieme, a conferma della bontà del lavoro sinergico che, come amministrazioni, stiamo portando avanti da tempo nel campo degli sport outdoor e che ci vede insieme, con impegno e risorse importanti, nella valorizzazione del nostro territorio, accomunato nel comprensorio di Finale Outdoor Region”, concludono.