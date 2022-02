“Sul tuo conto sono stati aperti procedimenti legali per pedopornografia”: la truffa corre via mail

Albenga. “Sono il sig. Teo Luzi, Generale di corpo d’armata, Comandante Generale dei carabinieri della cooperazione internazionale di polizia e sul suo conto sono stati aperti numerosi procedimenti legali in materia di pedopornografia, siti pornografici, cyberpornografia, pedofilia e esibizionismo”.

È questo l’incipit di una “mail truffa” che, ormai da giorni, sta girando in provincia di Savona e, stando alle segnalazioni ricevute, in particolare ad Albenga.

Numerosissimi, infatti, sono gli indirizzi di posta elettronica nel mirino dei truffatori, che hanno letteralmente bombardato gli ingauni con la “mail fake” e conseguenti chiamate alle forze dell’ordine.

Una vicenda di cui IVG.it aveva già parlato ieri, con le indagini da parte della polizia postale. E oggi anche dai carabinieri di Albenga arriva l’invito a “prestare massima attenzione”.

Nella “mail fake” si chiede, inoltre, di inviare una risposta ad un fantomatico indirizzo di posta elettronica “scrivendo le proprie giustificazioni entro un rigoroso periodo di 72 ore, trascorse le quali scatterà l’invio della relazione all’ufficio del pubblico ministero preposto al caso per stabilire un mandato di cattura”.

La mail in questione può anche trarre in inganno per via dell’intestazione che recita “Ministero dell’Interno”, ma altre mail analoghe stanno circolando, inviate da diversi indirizzi fittizi, e riportanti ad esempio la dicitura dell’Autorità Garante per l’Infanzia. “In caso di sospetto, invitiamo i cittadini a segnalare sempre”, il monito dei carabinieri di Albenga.