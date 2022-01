Il regista savonese Francisco Saia ai David di Donatello 2022 per il miglior cortometraggio

Savona. Il cortometraggio “The Double” del regista savonese Francisco Saia, pluripremiato in altri festival internazionali come il Paranà Internacional Film Festival, il Tokyo International Film Festival e L’Atene Film Festival, è stato selezionato ufficialmente tra i migliori cortometraggi italiani in lista per vincere l’ambito Premio David di Donatello 2022, il più alto riconoscimento cinematografico nazionale.

Questa candidatura è anche un record per il giovane regista savonese, dato che a solo l’età di 23 anni, si aggiudica per la quarta volta consecutiva la selezione ufficiale al David di Donatello, dopo i cortometraggi: Il lupo di Germania (nel 2018), Fransy 2 – Una gag al cinema (2020) e Dalì 2021 (2021).

“E’ un grande onore per me, essere stato selezionato ai Premi David di Donatello, i più prestigiosi premi cinematografici italiani, per me è la quarta volta, che vengo selezionato, e spero quest’anno di poter riuscire ad arrivare alla cinquina o alla vittoria, anche se la strada sarà molto dura, dato che parliamo di un premio in cui gareggiano i più grandi cineasti italiani e internazionali” afferma il regista savonese.

“Il vincitore del David, avrà la possibilità di rappresentare l’Italia ai Premi Oscar 2023 per il miglior cortometraggio, e per me poter riuscire ad arrivare a quel traguardo sarebbe un sogno indescrivibile, poiché sarei molto lieto di rappresentare la mia nazione e soprattutto la mia città agli Accademy Award, ma sono già comunque molto soddisfatto di aver ricevuto questa prestigiosa selezione” conclude Francisco Saia.