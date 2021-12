Seconda Categoria, Nolese-Spotornese: la diretta testuale

Noli. Torna, dopo tanti anni, il derby tra Nolese e Spotornese, grazie alla rifondazione della società biancazzurra avvenuta nell’estate 2020. Si gioca al Mazzucco di Voze e la partita è valevole per l’ottava giornata del girone B di Seconda Categoria, un campionato che conta diciotto turni.

Le due squadre affrontano la stagione con ambizioni diverse. La Nolese ha raccolto 5 punti nelle prime sette giornate e al massimo sembra poter ambire alla sesta piazza finale; la Spotornese condivide il primato con la San Francesco Loano, avendo vinto sei dei sette incontri giocati.

La cronaca. Bruno Saporito e Gabriele Balbo schierano i biancorossi con Paonessa, Marengo, Valdora, Dakoli, Gibba Bubacarr, Attolini, Limito, Battaglia, Tatone, Dabove (cap.) Mombrini.

A disposizione: Fontana, Nardo, Oliveri, Semry, Acunzo, Ismajlifusaj, Gandoglia, Yupanqui Villanueva.

Massimo Peluffo e Luca Calcagno presentano la squadra ospite con Genta, Galluzzo, Bovero, Nocerino, Crovella, Ferro, Lione, Dorigo (cap.), Russo Artimagnella, Chessa, Carminati.

In panchina: Marangon, Varriale, Novello, Manfrini, Monda, Pellizzari, Puppo, Canale, Calcagno.

Arbitra Giorgio Todorovich della sezione di Savona.

Si gioca a porte chiuse. Il pubblico si assiepa alle spalle della recinzione. Nutrita la rappresentanza di tifosi spotornesi con bandiere, striscioni e tamburi. Le due squadre entrano in campo ed iniziano i cori dei sostenitori biancazzurri.

Si inizia con un po’ di ritardo, alle 14,42.

Al 2° Lione viene servito in area e conclude con poca convinzione, Paonessa respinge.

All’8° Dabove strappa un pallone ad un avversario e serve Tatone, il suo destro da fuori area esce alla destra di Genta.

Al 12° Gibba atterra Russo vicino al lato destro dell’area. Punizione, Ferro calcia forte sul primo palo, Limito mette in angolo.

Lo calcia Ferro, Carminati prova la conclusione di prima intenzione: alta.

Al 16° Dabove lancia lungo a cercare Tatone, Genta esce al limite per anticiparlo.

Al 17° sulla sinistra Mombrini serve Dakoli che va via all’avversario e crossa pericolosamente, nessuno ci arriva. Controcross di Battaglia, Dabove di testa ci arriva ma non inquadra la porta.

Galluzzo in un contrasto viene colpito al ginocchio sinistro e deve lasciare il posto a Varriale, al 20°.

Partita equilibrata, le squadre ben messe in campo non concedono spazi. Al 20° risultato fermo sullo 0 a 0.

Genta deve ancora intervenire al limite dell’area in uscita per sventare un pallone indirizzato a Tatone.

Al 23° Carminati ha spazio per il tiro da posizione centrale ma il suo destro è facile preda di Paonessa.

Al 25° Lione dalla destra mette in mezzo un pallone per Carminati che non riesce a coordinarsi bene e manda a lato.

Al 30° Carminati sulla sinistra va via a Valdora che lo ferma irregolarmente: ammonito. La punizione di Ferro è respinta dai due uomini in barriera.

Al 33° clamorosa occasione per la Spotornese. Punizione dalla sinistra calciata da Ferro, Nocerino sfugge alla difesa e da due passi cerca il tocco vincente: traversa. Lo stesso Nocerino si avventa sul pallone e calcia a rete, Paonessa respinge.

Al 36° si accende un battibecco tra i giocatori, l’arbitro ammonisce Varriale e Attolini.

Al 40° lancio di Russo Artimagnella, il suo tiro è respinto da Paonessa in uscita.

È il preludio al gol. Cross dalla sinistra di Carminati, palla al centro per Russo Artimagnella che calcia a rete e batte il portiere. Spotornese in vantaggio al 41°. 1 a 0.

I biancazzurri chiudono la prima frazione in attacco con due corner ravvicinati. Sul secondo Ferro la mette sul secondo palo per la testa di Varriale: alta di poco.

Due minuti di recupero. Si va al riposo con la Spotornese avanti 1 a 0.

Secondo tempo. Tra i locali in campo Yupanqui Villanueva al posto di Valdora.

Dopo 20 secondi Spotornese pericolosa. Carminati in piena area serve Russo, il suo tiro è respinto da Paonessa.

Al 3° cartellino giallo a Chessa che deve anche uscire temporaneamente per medicarsi al ginocchio che sanguina.

Sulla punizione la Nolese pareggia, al 4°. La calcia Limito, in area Dabove cerca la deviazione, la palla resta lì e lo stesso Dabove la spinge in rete. 1 a 1.

Al 7° entrano Manfrini e Pellizzari, escono Ferro e Chessa.

Al 9° prova il tiro Lione, facile la presa di Paonessa.

All’11° assolo di Russo che entra in area e scocca il sinistro, deviato in angolo.

Dalla bandierina calcia Ferro, palla nell’area piccola dove svetta Carminati e di testa insacca. Spotornese avanti 2 a 1 al 12°. Il numero 11 corre ad esultare sotto la tifoseria biancazzurra, che si riaccende con tanto di fumogeni.

Esce Russo Artimagnella, entra Puppo.

Al 15° palla respinta dalla difesa locale, Nocerino prova la botta al volo: a lato.

Al 17° cartellino giallo a Yupanqui Villanueva. Al 18° ammonito Manfrini per gioco pericoloso.

La Nolese reagisce e prova a farsi avanti con più convinzione.

Al 21° Canale prende il posto di Bovero.

Al 24° ospiti vicini al tris. Carminati ruba un pallone, avanza e tocca sulla sinistra a Canale che calcia a botta sicura: traversa.

Al 26° Gandoglia sostituisce Tatone.

Al 27° Dorigo conquista una punizione da posizione centrale. Il sinistro di precisione di Pellizzari colpisce l’incrocio dei pali.