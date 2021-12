Enrico Sardo e Luca Calcagno: “Difficile vedere una partita del genere in Seconda Categoria”

Savona. Il girone di andata del gruppo B della Seconda Categoria ligure si è chiuso in bellezza, con un pareggio 2-2 tra Spotornese e San Francesco Loano, capaci di dare vita ad una partita avvincente e ben giocata. I due allenatori, Luca Calcagno ed Enrico Sardo, possono essere soddisfatti di quanto espresso dalle rispettive squadre.

Sardo, tecnico dei rossoblù, conferma: “È stata una bella serata di calcio, prima di tutto. Credo che vedere una partita del genere in Seconda Categoria sia difficile. Secondo me il pareggio sta bene a tutte e due per quello che si è visto in campo, perché credo che sia la chiusura giusta di questa partita. Da entrambe le parti c’è poco da recriminare”.

“Una partita del genere, per intensità, per qualità, per giocare individuali e per collettivo in Seconda Categoria fai veramente fatica a vederla, nell’arco dei novanta minuti – aggiunge Calcagno -. Nel primo tempo, forse grazie ad un po’ più di agonismo, siamo riusciti a metterli in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo un po’ abbassato il ritmo, anche per stanchezza, ed è venuta fuori la loro qualità”.

“Nel primo tempo c’è stato molto più agonismo – prosegue l’allenatore della San Francesco -. Nel secondo tempo, con i ritmi un po’ più bassi, ci siamo giocati il tutto e per tutto, anche con i cambi offensivi”.

La data del match di ritorno, 27 marzo, va segnata sul calendario, ma prima, però, ci saranno otto turni da disputare, nei quali le due contendenti troveranno numerose insidie. “Non è un campionato a due che si può risolvere in una partita sola – sottolinea Sardo -. I passi falsi sono dietro l’angolo, in questo campionato non puoi assolutamente abbassare la guardia. Sicuramente si risolverà nelle ultime due giornate. Adesso ci sono quaranta giorni per lavorare e farci trovare pronti alla ripartenza”.

All’incontro ha assistito una nutrita cornice di pubblico, confermando il sabato sera una collocazione ideale per le partite. “Noi ci giochiamo non tanto per scelta ma per organizzazione del campo visto che siamo ospiti – spiega Calcagno -, ringraziamo il Legino sia per gli allenamenti che per le partite. Però è ovvio che è un orario in cui c’è molta più disponibilità delle persone, per i vari impegni, e di conseguenza ci ritroviamo delle tribune piene a vedere la Seconda Categoria”.

Ora un lungo riposo per le festività, ed è tempo di auguri. “Il calcio ci riporta la gioia, vedendo i ragazzi al campo. Dopo quello che abbiamo passato, questa è una boccata d’ossigeno” sono le parole di Enrico. Luca spende buone parole per il team rossoblù e per la sua formazione: “Complimenti, perché è la squadra più completa, attrezzata e con più qualità che ho visto. I miei ragazzi hanno fatto un girone di andata strepitoso per le nostre possibilità“.