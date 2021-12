Seconda Categoria, Spotornese contro San Francesco Loano: la cronaca diretta

Savona. Prima contro seconda. La San Francesco Loano, che guida il girone B di Seconda Categoria con 21 punti, è ospite della sua più immediata inseguitrice, la Spotornese, che di punti ne ha 19.

I rossoblù arrivano da quattro vittorie di fila, dopo la sconfitta con la Priamar, primo ed unico passo falso. I biancazzurri, dopo sei successi nei primi sei turni, hanno perso e poi pareggiato negli ultimi due incontri.

La cronaca. Massimo Peluffo e Luca Calcagno schierano la Spotornese con Genta, Basso, Crovella, Nocerino, Varriale, Lione, Colombino, Dorigo (cap.), Puppo, Pellizzari, Carminati.

A disposizione: Marangon, Bovero, Chessa, Merlo Manco, Ferro, Manfrini, Vanara, Russo Artimagnella, Calcagno.

Mister Enrico Sardo manda in campo la San Francesco Loano con Alberico, Murru, Scannapieco, Gualerzi, Bianco, Illiano (cap.), Rembado, Antonelli, Rossignolo, Totaro, Bianco.

In panchina: Accame, Pastorino, Quartieri, Guallini, Caretti, Cibrario, Insolito, Esposito, Simonetti.

Arbitra Maurizio Accame della sezione di Albenga. Pubblico numeroso, tifo caldo e rumoroso per entrambe le squadre.

Padroni di casa schierati col 4-2-3-1: Genta tra i pali; Nocerino e Varriale centrali, Basso e Crovella esterni bassi; Dorigo e Lione in mezzo al campo; Pellizzari, Colombino e Carminati mezze punte alle spalle dell’attaccante Puppo.

Loanesi in campo col 4-3-3 con Alberico in porta; Rossignolo punta centrale con Rembado e Bianco esterni d’attacco. A centrocampo il gioco passa sempre dai piedi di Antonelli. In fase di non possesso Bianco si abbassa e diventa un 4-4-2.

Al 4° ci prova Pellizzari dal limite; facile la parata di Alberico.

Partita equilibrata, squadre molto compatte, si gioca in trenta metri con gran densità in mezzo al campo. Entrambe le squadre cercano la verticalizzazione per superare il centrocampo avversario.

Al 14° calcio di rigore in favore della San Francesco per un atterramento in area. Sul dischetto va Antonelli: lunga rincorsa e palla in rete. 0 a 1.

Al 19° ci prova Colombino da fuori area, ma il suo tiro è deviato in angolo. Dalla bandierina va Dorigo, pallone ad uscire, la difesa ospite libera. Rapida ripartenza, Bianco si libera e tira ma non trova la porta.

Il gol ha freddato l’entusiasmo della Spotornese, che sta facendo fatica nell’esprimere il suo gioco. La squadra loanese, compatta e quadrata, punta sulle azioni di rimessa per fare ancora male.

Al 24° veloce azione degli ospiti, Bianco entra in area ma viene anticipato.

Al 26° pericolosa conclusione di Pellizzari che sfiora il palo alla sinistra di Alberico.

Al 28° ficcante azione della San Francesco che porta alla conclusione Rembado, ma la palla termina sul fondo.

Al 29° ammonito Dorigo per gioco falloso. Punizione pennellata di Antonelli, colpo di testa di Bianco e la palla termina tra le braccia di Genta.

Al 30° la Spotornese pareggia. Punizione da posizione laterale, Dorigo la calcia tesa in mezzo, c’è una deviazione di Colombino e la palla finisce in rete. 1 a 1.

I biancazzurri si spingono ancora all’attacco e al 32° vanno nuovamente a segno. Colpo di testa vincente di Puppo che si infila nell’angolo alla sinistra del portiere: Spotornese avanti 2 a 1.

Al 42° punizione in favore dei rossoblù. Antonelli scodella in mezzo, la difesa respinge, riprende Antonelli che la rimette in area ma Rembado è in fuorigioco.

Al 46° Antonelli viene ammonito per proteste.

Si va al riposo con la Spotornese in vantaggio 2-1. La San Francesco Loano è partita forte, sbloccando il risultato su calcio di rigore. Poi, dopo una fase in cui i locali sembravano aver accusato il colpo, l’uno-due della squadra di mister Calcagno ha ribaltato il risultato.

Secondo tempo. Nessuna sostituzione. Al 2° conclusione da fuori area di Colombino, a lato. Molto positivo l’esordio in biancazzurro del numero 7.

Al 6° brutto fallo di Bianco su uno scatenato Colombino: cartellino giallo.

Punizione dal limite, la calcia Dorigo. Barriera con due uomini. Il capitano locale calcia direttamente in porta: fuori di un soffio.