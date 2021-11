Collaborazione tra Regione e aziende di trasporto pubblico locale per sensibilizzare i viaggiatori dei bus

Liguria. In vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne in programma domani, giovedì 25 novembre, Regione Liguria ha avviato una campagna, in collaborazione con le aziende di trasporto pubblico locali, per sensibilizzare tutti i viaggiatori dei bus urbani e extraurbani liguri.

Un autobus, brandizzato con un bollino di colore rosso sui sedili e con lo slogan “Qui non c’è posto per la violenza” domani sarà parcheggiato in ciascuna provincia: in piazza De Ferrari a Genova, in piazza Mentana (davanti al Teatro Civico) a La Spezia, in piazza Mameli a Savona, in Largo Nannolo Piana a Imperia.

In totale mezzi di trasporto brandizzati, già in circolazione dalla scorsa settimana, sono 10 extraurbani, 10 urbani e uno decorato integralmente a Genova, 6 ad Imperia, 8 a Savona e 6 a La Spezia.

Sul posto saranno presenti anche i Centri Antiviolenza regionali, che si impegnano quotidianamente per aiutare le donne vittime di violenza: in Liguria sono 10, a cui si rivolgono ogni anno più di 1.000 donne; nel 2020 sono stati 800 i casi presi in carico e per l’87% di questi è stato elaborato un percorso personalizzato.