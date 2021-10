Promozione, il Legino ritrova i tre punti e la solidità difensiva: 2-0 al Celle Riviera al Ruffinengo

Risultato: Legino 2-0 Celle Riviera (8’, 64’ Anselmo)

Savona. Oggi allo stadio Ruffinengo va in scena una delle sfide valide per l’ottava giornata del Girone A del campionato di Promozione 2021/2022. Legino e Celle Riviera le formazioni pronte a sfidarsi, questo in un match utile per ritrovarsi dopo un periodo poco felice per entrambe le formazioni. Obiettivo tre punti per entrambe dunque, un epilogo che permetterebbe di trovare un po’ di necessaria serenità.

I padroni di casa si schierano con Illiante, Kertalli, Semperboni (C), Dorno, Pollero, Perria, Mencacci, Guarco, Romeo, Anselmo e Galiano.

A disposizione vi sono Maruca, Tobia, Schirru, Saporito, Garzoglio, Guerrieri, Agate, Incorvaia e Scala.

Gli ospiti rispondono con Fradella, Arena, Bianchetti (C), Pizzorno, Cosentino, Denegri, Ujka, Barcellona, Favara, Piombo e Soto Pesce.

In panchina si sono accomodati Delfino, Bruzzone, Fanelli, Andrea Piombo, Piccardo, Barreto, Galatini, Burlando e Cortese.

Alle 14:56 circa l’arbitro comanda l’inizio della sfida con i giallorossi guidati per la sfida odierna da mister Ponte (lo squalificato Massimiliano Ghione presente in tribuna) che tentano immediatamente di rendersi pericolosi.

All’8’ si sblocca il risultato. Romeo si gira splendidamente in area di rigore pescando uno smarcatissimo Anselmo il quale, tutto solo, non può fare altro che appoggiare il pallone in rete: 1-0 Legino al Ruffinengo!

Al 12’ Soto Pesce prova a guidare la reazione dei suoi con uno splendido pallonetto, un tentativo che però un ottimo Illiante controlla in due tempi senza particolari grattacapi

Al 23’ è ancora il Celle Riviera a cercare la rete del pareggio. Pizzorno a giro tenta di impensierire Illiante, ma la sua conclusione sfiora soltanto l’incrocio dei pali

Al 27’ Romeo accusa un problema muscolare che sembra obbligare mister Tobia al primo cambio: il numero 9 verdeblù tuttavia sceglie per il momento di stringere i denti per provare a restare in campo

Al 30’ il direttore di gara estrae il primo cartellino giallo del match: ammonito un nervosissimo Soto Pesce

Al 34’ Romeo non ce la fa: al suo posto dentro Guerrieri

Al 36’ Anselmo si rende nuovamente protagonista con una splendida conclusione dal limite dell’area, tuttavia l’estremo difensore avversario riesce a deviare in angolo con un intervento salvifico

Al 37’ Kertalli compie un fallo tattico il quale costringe l’arbitro a sanzionare con il cartellino giallo il numero 2 dei locali

Al 41’ il nuovo entrato Guerrieri tenta di sorprendere Fradella con un delizioso pallonetto che però termina sul fondo: che brivido per gli ospiti!

Al 42’ anche Mencacci viene iscritto alla lista dei cattivi: ammonizione anche per lui

L’arbitro comanda 2 minuti di recupero

Al 45’+1 Galiano servito splendidamente da un compagno trova la rete del raddoppio sfruttando al meglio un ottimo schema, un gol annullato perché viziato da una posizione di offside: resta tutto invariato al Ruffinengo!

Termina così 1-0 un primo tempo piuttosto bloccato, una sfida al momento decisa dalla maggiore qualità dei padroni di casa. Servirà un altro atteggiamento invece agli ospiti, formazione dimostratasi poco cinica sotto porta.

Alle 15:58 circa l’arbitro comanda l’inizio dei secondi 45’ con il Legino che immediatamente prova a rendersi pericoloso. Undici iniziale confermato per entrambi i tecnici.

Al 4’ Soto Pesce in progressione scatena il panico tra le file della retroguardia dei locali, tuttavia il suo cross viene provvidenzialmente allontanato da un ottimo intervento di Semperboni: che brivido per i padroni di casa!

All’8’ proprio il capitano del Legino viene costretto al fallo tattico per spezzare una buona progressione degli ospiti: cartellino giallo per lui

Al 10’ compare sul referto arbitrale anche il nome di Guerrieri: ammonito

Al 12’ Galiano imbeccato splendidamente calcia di prima intenzione verso la porta difesa da Fradella il quale, con un intervento miracoloso, tiene a galla i suoi: che brivido per gli ospiti!

Al 17’ mister Tobia opta per operare una sostituzione: dentro Saporito e fuori un convincente Galiano

Al 19’ raddoppiano i padroni di casa. Uno scatenato Anselmo imbeccato splendidamente da Illiante elude la marcatura avversaria aprendo un piattone il quale, tagliando fuori causa Fradella, si spegne un fondo al sette: 2-0 Legino al Ruffinengo!

Al 20’ Soto Pesce prova a riaprire la sfida con un tiro a giro, la sua conclusione però termina sul fondo

Al 21’ altra variazione per i padroni di casa: dentro Schirru al posto di un convincente Kertalli

Al 22’ Dorno compie un intervento scorretto e l’arbitro non ha dubbi: cartellino giallo per lui

Al 24’ Mencacci dal limite dell’area cerca la rete del 3-0, un tentativo sventato dalla retroguardia avversaria

Al 27’ anche gli ospiti optano per un cambio: dentro Bruzzone, fuori Pizzorno

Al 34’ i giallorossi provano a cambiare ancora qualcosa con Fanelli che preleva uno stremato Denegri

Al 40’ mister Tobia opta per un altro cambio: dentro Agate, fuori Mencacci

Al 42’ ancora Legino pericoloso. Anselmo imbeccato nuovamente in maniera splendida colpisce di testa indirizzando verso la porta, ma il suo tentativo termina largo

Al 43’ il tecnico verdeblù regala ad Anselmo una meritata standing ovation con Garzoglio che entra al suo posto

L’arbitro domanda 3 minuti di recupero.

Termina così 2-0 una sfida meritatamente vinta dal Legino.