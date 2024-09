Celle, crepa sotto l’Aurelia in Roglio: la pioggia ostacola il sopralluogo dell’Anas

Celle Ligure. Il maltempo di ieri non ha permesso il completo svolgimento del primo sopralluogo dei tecnici Anas per capire la situazione del muro sotto l’Aurelia a Roglio, dove si è formato una crepa.

Per le verifiche del caso, ieri mattina i tecnici si sono recati, via mare, nel punto dove è presente una buca nella massicciata con un gommone messo a disposizione dal porticciolo di Cala Cravieu. La crepa, infatti, è ben visibile dal mare.

Lo scorso 25 aprile, sul sovrastante manto stradale, si era aperta una voragine prontamente riparata transennando la zona e regolando il traffico con impianto semaforico per consentire i lavori di ripristino e la messa in sicurezza. Nel giro di qualche giorno verrà ripetuto il sopralluogo per constatare lo stato del muro.

“La pioggia non ha purtroppo consentito il completo svolgimento del sopralluogo e delle operazioni che verranno ripetute a breve”, ha spiegato il sindaco Marco Beltrame.