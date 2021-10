Problemi respiratori durante una immersione: sempre grave la donna soccorsa a Noli

Noli. E’ ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Martino di Genova la donna di 57 anni soccorsa ieri a Noli dopo una immersione. Le sue condizioni sono giudicate molto gravi e la prognosi resta riservata.

La donna ha accusato gravi problemi respiratori: è stata portata a riva dagl’altri sub che erano con lei, prima dell’intervento dei sanitari e del trasporto d’urgenza presso il nosocomio genovese con l’elicottero Grifo.

Trasferita nella camera iperbarica per le cure e la terapia del caso, ora si trova in Rianimazione, sotto stretta osservazione medica in attesa di una evoluzione del quadro clinico.

L’episodio si è verificato nel tratto di mare davanti all’hotel di Capo Noli, forse per un difetto dell’attrezzatura oppure per un malore improvviso o altro ancora: le cause sono ancora in fase di accertamento.

Gli altri sub che erano con lei nel corso dell’immersione hanno notato subito il problema, trascinandola fino a riva in attesa dei soccorritori prontamente allertati.

La donna, originaria della Puglia, è residente nel Bresciano: si trovava a Noli in compagnia di altri subacquei per una delle consuete immersioni che avvengono in questo periodo, in particolare nel tratto di mare nolese e finalese.

Ora lotta tra la vita e la morte.