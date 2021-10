Allarme per un sub a Noli, elisoccorso atterra sulla spiaggia: grave una donna

Noli. Allarme questa mattina nel tratto di mare davanti all’hotel di Capo Noli per un sub in difficoltà.

La segnalazione di soccorso è arrivata intorno alle 12.00.

Sul posto, oltre a personale sanitario, l’arrivo dell’elicottero Grifo, che è atterrato sulla spiaggia per consentire il rapido trasporto in ospedale.

Ad essere soccorsa è stata una donna, che ha accusato problemi respiratori, forse provocati da un difetto dell’attrezzatura oppure da un malore improvviso o altro ancora: le cause esatte sono ancora in fase di accertamento.

Gli altri sub che erano con lei nel corso di una immersione hanno notato il problema, trascinandola poi fino a riva in attesa dei soccorritori.

La donna, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stata poi portata presso la camera iperbarica dell’ospedale San Martino di Genova, in codice rosso.

Stando a quanto riferito le sue condizioni sono giudicate gravi.