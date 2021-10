“Prima e dopo il Covid…”, convegno Asl 2: esperienze a confronto sulla pandemia

Savona. Il 15 ottobre, il 19 novembre e il 26 novembre al Palacrociere di Savona si terranno le tre edizioni del convegno “Covid e influenza: the real News”.

Il Covid ha cambiato profondamente le nostre vite, dal punto di vista delle relazioni e dal punto di vista lavorativo, per cui, nell’immaginario collettivo, siamo arrivati a datare gli avvenimenti in “Prima del Covid” e “Dopo il Covid”…

“Questi tre appuntamenti hanno l’obiettivo di fare un riassunto delle esperienze delle strade percorse dagli operatori sanitari maggiormente esposti e che maggiormente hanno modificato il loro modo di fare medicina, senza però dimenticare le precedenti epidemie che hanno sconvolto la storia, anche se, ormai pare appartengano al passato” commenta Virna Frumento, responsabile scientifico dell’evento (insieme al Dott. Andrea Beltrame) e direttore della S.C. Igiene e Sanità Pubblica della Asl 2 savonese.

“L’influenza continua a rimanere una minaccia che dobbiamo conoscere e sapere affrontare”.

“Il convegno intende infatti approfondire come questa epidemia è stata affrontata e gestita dalla sua iniziale comparsa sino ad oggi, dando spazio e voce a tutti i settori e attori coinvolti: il medico di medicina generale e il medico del Gsat, il Pronto Soccorso, i “nuovi reparti subintensivi”, la Rianimazione, il Laboratorio, la Radiologia”.

“Tutto questo senza dimenticare il tema ancora attuale dell’influenza. Ultimo, ma non per questo meno importante, verrà approfondito l’argomento vaccinazioni” conclude la responsabile Asl 2.

Ecco il programma dettagliato:

14.00 Saluti delle autorità e apertura lavori

14.20 Prima sessione: Covid: a 360° – Moderatori: Dott. Marco Anselmo, Dott. Rodolfo Tassara

14.20 Il Covid dall’inizio: la gestione sanitaria: Dott.ssa Virna Frumento

14.40 … a domicilio: il punto di vista del MMG e quello del GSAT: Dott. Edmondo Bosco, Dott.ssa Francesca Piantelli, Dott. Tomas Oddenino

15.00 … in Pronto Soccorso: Dott.ssa Grazia Guiddo – Dott. Lorenzo Viassolo

15.30 … nei “nuovi reparti subintensivi”: Dott. Andrea Beltrame

15.50 … in Rianimazione: Dott.ssa Elena Ferrari, Dott.ssa Daniela Masoni

16.10 … in Laboratorio: Dott.ssa Flavia Lillo

16.30 … in Radiologia: Dott. Edoardo Basso, Dott. Alessandro Gastaldo

16.50 Discussione interattiva

17.20 Tavola rotonda: Covid verso una “nuova” normalità? – Moderatori: Dott. Luca Corti; Dott. Roberto Lerza; Dott.ssa Roberta Rapetti; Dott. Antonio Cerchiaro. Partecipanti: Dott. Alberto Gaiero, Dott.ssa Francesca Zucchi, Dott. Michele Moretti, Dott.ssa Elena Gelfiori, Dott.ssa Annalisa Ponte, Dott.ssa Monica Cirone, Dott.ssa Nicoletta Acierno, Dott.ssa Elisabetta Pontiggia, Dott. Paolo Marin, Dott. Alessandro Arena

18.00 Seconda sessione: Influenza a 360° – Moderatori: Dott. Lionello Parodi, Dott. Giovanni Riccio

18.00 Lettura magistrale: Prof. Emanuele Montomoli, Prof. Giancarlo Icardi

18.30 La gestione dell’influenza nei “nuovi reparti subintensivi”: Dott. Marco Anselmo

18.50 Le vaccinazioni: the real news! Dott.ssa Virna Frumento

19.10 Discussione interattiva

19.40 Questionario ECM e chiusura lavori.