Len Euro Cup, la Rari Nantes Savona pareggia in casa del Sabadell

Savona. La Carige Rari Nantes Savona ha pareggiato con il Sabadell, nella piscina dei catalani, in Spagna, l’incontro valevole quale gara 1 dei quarti di finale della Len Euro Cup.

13 a 13 è stato il risultato finale della partita che, dopo un inizio di marca locale, ha visto i biancorossi rimontare e lottare punto su punto fino alla fine, sfiorando anche il colpaccio.

I parziali di 5-3, 3-5, 2-2, 3-3 denotano una sostanziale parità tra le squadre, anche se va sottolineato che i savonesi sono stati in vantaggio, nel finale di gara, per 11-12 e per 12-13.

Da segnalare le quattro reti messe a segno da Lorenzo Bruni e le tre reti realizzate da Guillermo Molina Rios; due segnature a testa per Rizzo e Fondelli ed una ciascuno per Vuskovic e Campopiano.

Clicca qui per consultare tabellino e successione delle reti.

La Rari si giocherà il passaggio del turno e la qualificazione alle semifinali mercoledì 10 novembre nella piscina Zanelli di Savona, davanti al proprio pubblico che certamente fornirà ai ragazzi allenati da Alberto Angelini la spinta in più. L’inizio dell’incontro è fissato per le ore 19,30.