Cairese, Saviozzi ritrova il goal: “Orgoglioso dei miei compagni, mi son sempre stati vicini”

Cairo Montenotte. Domenica da incorniciare per il capitano della Cairese Francesco Saviozzi. La squadra ha colto tre punti contro una formazione ostica come il Finale di Pietro Buttu e ha mantenuto la testa della classifica salendo a quota 18. Per la Cairese sono sei i successi in questo campionato su sette match disputati.

Gara dal sapore dolce anche per aver ritrovato un goal in campionato che mancava al bomber gialloblù dall’aprile scorso. Saviozzi ha realizzato il calcio di rigore che ha portato la squadra sul 3 a 0. In precedenza, c’erano state le reti di Piacentini e la prima di Poggi, che ha poi completato il poker segnando calciando da fuori area nel recupero.

leggi anche Eccellenza Il tridente manda in orbita la Cairese: Poggi, Piacentini e Saviozzi stendono il Finale

Il pensiero è per i suoi compagni di squadra: “Siamo un grande gruppo – afferma – e sono orgoglioso di essere il capitano di compagni che per me sono come fratelli. Per un attaccante non è facile convivere con la mancanza del goal, ma loro mi sono sempre stati vicini e mi hanno sempre sostenuto. Obiettivi di squadra? Lavoriamo di partita in partita, stiamo assimilando il modo di giocare nuovo che ci propone mister Alessi”.