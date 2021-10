Il tridente manda in orbita la Cairese: Poggi, Piacentini e Saviozzi stendono il Finale

CAIRESE 4 (15′ Piacentini, 64′, 92 Poggi, 87′ Saviozzi) – FINALE 0

Prova di forza della Cairese. Primo tempo più che positivo: goal del vantaggio con Piacentini e tante occasioni create. La pecca è non averle concretizzate. Nella ripresa, parte meglio il Finale, che però non riesce ad andare in goal un po’ per la bravura di Moraglio e un po’ per poca precisione. La Cairese ha tenuto botta ed è riuscita a incrementare il passivo due volte con Poggi, in stato di grazie, e una volta con Saviozzi, che ha ritrovato il goal grazie alla freddezza dal dischetto. Vittoria meritata dei gialloblù. Il Finale ha fatto cosa buone e ne esce con un passivo più pesante dei propri demeriti.

50′ Triplice fischio. Vince la Cairese.

47′ Poker della Cairese! Pare buca l’intervento. Poggi raccoglie la sfera e fa partite un bolide che trafigge l’estremo difensore giallorosso.

44′ Dopo il goal, Saviozzi lascia spazio a Piana.

43′ Tris della Cairese! Saviozzi è freddo e non sbaglia mettendo la gara in ghiaccio.

42′ Cross di Pastorino. Saviozzi viene trattenuto e l’arbitro indica il dischetto.

39′ Ci prova Barducci. Conclusione abbondantemente alta. Fallo di Prato su Fabbri a metà campo sanzionato con il giallo.

35′ Luca Moretti prende il posto Colombo, autore dell’assist del primo goal.

31′ Prato va lungo per Saviozzi. Conclusione sopra la traversa. Calligaris out, dentro Barducci tra i giallorossi.

30′ Cross di Garibbo dalla sinistra. De Benedetti gira di testa ma debolmente. Moraglio blocca.

23′ Rimpallo nell’area della Cairese. Moraglio salva. Scontro di gioco con Rocca, che esce dolorante due minuti dopo lasciando spazio a Molina Borja.

21′ Standing ovation per Piacentini, che lascia il campo a beneficio di Pastorino. Ancora Cairese: Poggi allarga per Saviozzi, conclusione potente ma alta. Giallo per Odasso nel frattempo.

19′ Raddoppio della Cairese! Sugli sviluppi del corner, Prato colpisce bene ma la palla finisce contro la traversa. Sulla ribattuta, Poggi si rivela implacabile e di testa mette alle spalle di Mondino.

17′ Scarrone fuori nel Finale. Buttu punta su Finocchio. Bella azione della Cairese a seguire. Saviozzi va filtrante per Poggi. Il cross della punta ex Genoa viene deviato in corner dalla difesa ospite.

15′ Cambio anche nella Cairese. Gaggero entra al posto di Brignone. Poco dopo, punizione di Saviozzi alta sulla traversa.

13′ Conclusione di Faedo su passaggio di Fabbri. Moraglio è ben posizionato e respinge.

10′ Secondo cambio per il Finale. Fazio lascia il posto ad Andreetto, che viene ammonito a pochi secondi dal suo ingresso per un fallo su Poggi.

8′ La Cairese fa capolino dall’altra. Brignone mette in mezzo. Mondino in uscita blocca.

Il Finale ha iniziato bene il secondo tempo. La squadra di Buttu costringe i padroni di casa a restare nella propria metà campo.

5′ La Cairese tergiversa troppo in fase di costruzione dal basso. Moraglio riesce a sradicare la palla dai piedi di Rocca.

2′ Errore in uscita di Grandoni. Fabbri ruba palla e calcia verso la porta. Moraglio para ma non trattiene. La difesa è attenta e spazza.

1′ Si parte. Nel Finale c’è una novità: Garibbo prende il posto di Galli.

Secondo tempo

46′ Il Finale si distende bene. Cross di Faedo fuori misura che finisce nelle mani di Moraglio. Indecisione della difesa della Cairese al limite dell’area non sfruttata dal Finale. L’arbitro fischia la fine della prima frazione di gioco.

42′ Bel cross di Saviozzi. Piacentini si avventa sul pallone, Mondino esce. La palla non trova né la deviazione dell’attaccante né la presa del portiere.

41′ Ancora Cairese. Azione che si sviluppa sulla sinistra. Brignone mette in mezzo. Mondino ribatte e Saviozzi calcia alto.

40′ Saviozzi riceve all’altezza del dischetto da Piacentini. Tiro alto sopra la traversa.

36′ Occasione per il Finale: la palla scavalca Prato e Moretti non riesce a ribattere. Fabbri si avventa sul pallone e si invola verso la porta. Supera Moraglio in uscita ma si allarga. Conclusione che sbatte sulla parte esterna del palo.

29′ Assist di tacco di Piacentini per Saviozzi. Conclusione strozzata. Sul ribaltamento di fronte, corner di Fabbri e girata di tacco di Rocca. Moraglio blocca senza patemi.

27′ Cairese a pochi centimetri dal raddoppio. Azione che porta Durante a crossare dalla destra. Traversone preciso. Poggi colpisce di testa e a portiere battuto la palla si infrange sul palo. Facello non riesce per poco a ribadire in rete. Poco dopo, lo stesso Facello ci prova da fuori. Mondino blocca a terra.

21′ Facello recupera palla e prova a condurre orchestrando la ripartenza. Fallo tattico di Galli che viene punito con il giallo.

18′ Durante perde palla al limite provando lo stop al posto di spazzare. Rocca calcia bene da fuori. Moraglio si distende bene alla sua destra e mette in angolo.

15′ Cairese in vantaggio! Cross perfetto di Colombo dalla destra. Piacentini stacca sul limitare dell’area piccola. La sfera colpisce la traversa centralmente e rimbalza in rete.

12′ Bella azione corale della Cairese partita da Saviozzi e culminata con il cross basso di Brignone per Poggi. L’attaccante gialloblù viene murato appena dentro l’area da Scarrone.

8′ Partita bloccata. Le due squadre provano a impostare partendo dal basso ma è difficile trovare spazi.

2′ La Cairese scende in campo come sette giorni fa contro la Genova Calcio: 3-4-3 con il tridente pesante composto da Saviozzi, Poggi e Piacentini. Modulo analogo per il Finale.

Si parte con sei minuti di ritardo sulla tabella di marcia.

1′ Cairese in completo blu con inserti gialli. Maglia a righe verticali rosse e gialle per il Finale. La partita inizierà con qualche minuto di ritardo a causa di un buco nella rete.

Primo tempo

Arbitri: Bello di La Spezia, coadiuvata da Penasso di Albenga e Lazzaro di Imperia.

Finale: 1 Mondino, 2 Caligaris, 3 Fazio, 4 Pare, 5 Scarrone, 6 De Benedetti, 7 Fabbri, 8 Galli, 9 Rocca, 10 Odasso, 11 Faedo. A disposizione: 12 Stavros, 13 Finocchio, 14 Garibbo, 15 Andreetto, 16 Molina Birja, 17 Vierci, 18 Murrizi, 19 Tripodi, 20 Barducci. Allenatore: Buttu.

Cairese: 1 Moraglio, 2 Colombo, 3 Moretti F, 4 Prato, 5 Brignone, 6 Facello, 7 Grandoni, 8 Durante, 9 Poggi, 10 Piacentini, 11 Saviozzi. A disposizione: 12 Calizzano, 13 Turco, 14 Moretti L, 15 Doffo, 16 Tamburello, 17 Gaggero, 18 Haxhiraj, 19 Piana, 20 Pastorino. Allenatore: Alessi.