Autoarticolato con targa spagnola transita abusivamente nel centro di Carcare: intercettato dalla polizia locale

Carcare. In seguito a numerose segnalazioni dei residenti, il Comando di Polizia Locale di Carcare ha intensificato i controlli sui transiti di autocarri pesanti, sulle strade comunali.

La polizia locale, nel corso del 2021, ha sanzionato 42 autoarticolati e autotreni che hanno percorso, incuranti del divieto, via del Collegio e via Castellani, nel comune di Carcare. Infatti, negli accessi al centro abitato della città calasanziana, è in vigore il divieto di transito per veicoli con massa superiore alle 7,5 tonnellate.

“Tali transiti diretti alla zona industriale, compromettono la sicurezza della circolazione nelle strade nel centro abitato e causano un deterioramento importante del manto stradale, provocando la formazione di buche” afferma, il comandante.

Nonostante il potenziamento della segnaletica, i mezzi pesanti continuano a transitare e solo la presenza costante dei nostri agenti spinge gli autisti a modificare il percorso. Proprio oggi un autista straniero, incurante dei divieti, è stato intercettato dal Comandante che transitava in direzione centro con l’auto di servizio. Contattata via radio la pattuglia di turno, il pesante automezzo veniva fermato dagli agenti in sicurezza in prossimità della SP15 e sanzionato con un verbale di 60,90 euro.

I controlli comunque, vengono effettuati nel corso di ogni servizio e proseguiranno nelle prossime settimane.