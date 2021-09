Savona 2021, Farello (Pd): "Abbiamo imparato dagli errori di 5 anni fa. Qui costruito modello esportabile ovunque" - IVG.it

Savona. Il Pd ha imparato dagli errori che cinque anni fagli sono “costati” il governo della città. E lo ha fatto costruendo un modello che, se vincente, potrebbe essere esportato ovunque, in Liguria e non solo. Ne è convinto Simone Farello, segretario regionale del Partito Democratico, analizzando il progetto politico e amministrativo costruito da Marco Russo e sostenuto fortemente dai Dem savonesi.

Se negli ultimi cinque anni la città della Torretta è stata amministrata dalla coalizione di centrodestra guidata dal sindaco Ilaria Caprioglio è perché evidentemente i savonesi hanno deciso di “bocciare” il Pd che l’aveva governata nei due lustri precedenti. Qualche errore, evidentemente, è stato fatto ed è costato piuttosto caro al Pd. Dopo altri cinque anni è lecito domandarsi se il partito abbia imparato da questi errori.

“Penso proprio di sì – risponde Farello – Qua a Savona in particolare. Oggi ci presentiamo come un partito molto unito, che ha fatto ciò che dovrebbe fare il Pd ovunque, ovvero costruire un rapporto con le realtà civiche della città. Qui siamo alleati con il ‘Patto per Savona’, che in questo anno e mezzo ha costruito un ottimo rapporto con la città. Mi sembra che tutte le anime del centrosinistra che cinque anni fa erano divise si siano raccolte intorno alla candidatura di Russo. C’è la lista di sinistra, c’è una lista di moderati-riformisti, c’è lista del Pd e di Articolo Uno che è a sua volta sintomo di unità”.

“Credo che non soltanto abbiamo imparato dai nostri errori: qui si è costruito un modello che penso si possa affermare e che si affermerà qui, come noi pensiamo e auspichiamo, potrà essere replicato in occasione delle altre elezioni amministrative del prossimo anno in Liguria e di tutte le elezioni che abbiamo di fronte come centrosinistra”.