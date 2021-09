Cairo, il tenente colonnello Riccardo Urciuoli è il nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri - IVG.it

Cairo Montenotte. Prevenzione, costante monitoraggio del territorio e dialogo con i cittadini: sono queste le priorità del nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cairo Montenotte, il tenente colonnello Riccardo Urciuoli, in servizio da pochi giorni dopo il trasferimento a Genova del parigrado Daniele Quattrocchi, ora a capo del Nucleo regionale antisofisticazione e sanità.

Laureato in Scienze della Difesa e della Sicurezza, 52 anni, l’ufficiale recentemente rivestiva un ruolo nella logistica della Legione Piemonte e Valle D’Aosta, dove si occupava di manutenzione delle strutture dell’Arma e, ultimamente, dell’aspetto sanitario delle caserme durante la pandemia.

In passato, quando era maresciallo, aveva guidato le stazioni di Legnano e Olgiate Comasco. Sempre in Lombardia, inoltre, ma a Milano, aveva preso parte alla vasta e nota operazione di “Mani Pulite”. In Puglia, per la precisione in provincia di Lecce, era stato al comando del Nucleo operativo e radiomobile di Casarano, mentre in Piemonte non è mancata un’esperienza alla guida di una scuola allievi.

Ora, con molto entusiasmo, il tenente colonnello torna in veste operativa sul territorio, e già dalla prima impressione si dice contento e pronto per la nuova sfida, al comando di ottanta militari e dieci stazioni dell’entroterra alle spalle di Savona, ossia Val Bormida e Val d’Erro.

“Per lavorare al meglio occorre dare e ricevere fiducia, sia dai “miei uomini”, sia dai cittadini – spiega l’ufficiale – Il nostro è un lavoro di forte responsabilità e svolgiamo anche un ruolo di protezione, non solo per quanto concerne la sicurezza delle persone, ma anche del territorio stesso, soprattutto sul piano ambientale. Il primo impatto con questa nuova realtà è stato molto positivo, sono lieto di iniziare un nuovo percorso professionale in un luogo che mi stimola”, conclude il comandante.