Andora, "assalto" alle prenotazioni per l'atteso concerto di Fiorella Mannoia - IVG.it

Andora. Record di contatti da tutta Italia al sito per la prenotazione dei biglietti per l’Endless Summer organizzato da Comune di Andora che prevede il concerto gratuito di Fiorella Mannoia sabato 11 settembre 2021.

Oltre 20mila persone si sono collegate contemporaneamente nei primi minuti di apertura del sito https://prenotazioniandora.it/

La società che gestisce la distribuzione dei tagliandi ha evaso tutte richieste arrivate e sta inviando le mail di conferma per i primi due settori andati esauriti in mezz’ora. Il primo fortunato che è riuscito ad accedere è il signor Paolo, mentre l’ultimo biglietto della giornata se lo è aggiudicato la signora Maria Luisa.

Le prenotazioni proseguiranno regolarmente domani con un altro blocco di tagliandi. Non sarà certamente possibile soddisfare tutte le richieste visto che, rispetto agli altri anni, a causa delle normative contro la diffusione del Covid, ci sono solo posti a sedere, distanziati e in un numero limitato, che non permettono ad Andora di accogliere le migliaia di persone che ogni anno arrivano nel comune ligure per l’evento di fine estate che ha già visto esibirsi Enrico Ruggeri, Loredana Berté, Nomadi, Edoardo Bennato e Gerry Calà.

Per accedere al portale e prenotare non è necessario registrarsi o mettere alcuna password: basta cliccare sull’immagine di Fiorella Mannoia e selezionare il settore in prenotazione.