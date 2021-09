Andora, distribuiti gli altri 900 ingressi gratuiti per il concerto di Fiorella Mannoia - IVG.it

Andora. 900 biglietti distribuiti quest’oggi per la rassegna Endless Summer organizzato dal Comune di Andora che sabato 11 Settembre, ore 21.30, propone il concerto di Fiorella Mannoia.

Anche questa volta è stato un record di accessi a fare registrare il tutto esaurito per i primi tre dei quattro settori a disposizione del pubblico sul portale www.prenotazioniandora.it su cui i tagliandi sono messi in distribuzione a blocchi per dare più possibilità di collegamento, vista la massiccia richiesta. Più di 50mila i contatti. 11mila le persone che hanno avuto accesso alla pagina per tentare di accaparrarsi fino a quattro biglietti.

I fortunati che sono riusciti prenotare i posti stanno ricevendo le mail di conferma con le istruzioni d’ingresso.

“Ci piacerebbe accogliere tutti come fatto gli altri anni, ma in tempo di pandemia le regole per gli eventi musicali live sono davvero rigorose e ci permettono di predisporre solo posti a sedere, limitati e distanziati. Nonostante questo, sabato offriremo una delle platee più grandi di questa estate Ligure e un concerto che, ci rendiamo conto, porterà pubblico da tutta Italia perché Fiorella Mannoia ha un seguito straordinario e i numeri di accesso al sito lo dimostrano semmai ce ne fosse stato bisogno”.