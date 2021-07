Il sindaco di Finale Ligure relatore a "The Last 20", il controvertice del G20 - IVG.it

Finale Ligure. Il sindaco di Finale, Ugo Frascherelli, è “molto onorato” di essere stato invitato a Reggio Calabria il prossimo fine settimana all’incontro “The last 20” il controvertice del G20.

“Considero – spiega – l’attenzione per i Paesi che sono rimasti indietro, uno dei doveri della politica. Il mio intervento verterà sul ruolo degli enti locali. Avrò modo di illustrare l’esperienza solidale della nostra città: lo Sprar di Casa Mandela”.

The Last 20 è un summit “dal basso” per riunire, conoscere meglio e dar voce agli “ultimi 20” tra i Paesi in base ai principali indicatori socio-economici delle graduatorie internazionali. Non si tratta in ogni caso di Paesi “poveri” ma piuttosto “impoveriti” da sfruttamento, guerre e confitti etnici, catastrofi climatiche.

The Last Twenty propone di cambiare il punto di vista, guardare il mondo con gli occhi degli “ultimi”. Essere il termometro che misura al Pianeta, visto come organismo vivente, la “temperatura sociale, economica e ambientale”.

Saranno giornate con rappresentanze delle ambasciate e/o “governi in esilio”, delle culture di questi Paesi (mostre, artigianato, spettacoli). Si terranno incontri con esperti e testimoni su flussi migratori e politiche di accoglienza, corridoi umanitari e cooperazione decentrata.

L’8 agosto 2021 presso i Chiostri di Santa Caterina Il Sindaco di Finale Ligure, Ugo Frascherelli, farà un resoconto della sua partecipazione all’incontro con gli amministratori del ReCoSol a Reggio Calabria. In quell’occasione, in collaborazione con l’ANPI di Finale Ligure, sarà presente il Collettivo SE Repubblica Centrafricana che farà vedere Il mondo visto con lo sguardo degli “ultimi” 20 Paesi del mondo. Interviene il presidente della sezione ANPI di Finale Ligure “Una serata fortemente voluta nella quale cercheremo di fare anche cultura e Politica, quella con la P maiuscola”.