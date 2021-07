Calcio, Vado FC: presentati mister Solari e tre nuovi innesti - IVG.it

Vado Ligure. Si è svolta ieri pomeriggio, presso lo stadio “Ferruccio Chittolina”, la presentazione del nuovo allenatore della prima squadra del Vado Football Club 1913, Matteo Solari (ex Cairese e Albenga) e dei primi tre colpi di mercato messi a segno dal diesse Luca Tarabotto: il difensore Alessio De Bode (classe 1991, ex Imperia), il centrocampista Nicholas Costantini (classe 1989, ex Albenga) e l’attaccante Edoardo Capra (classe 1988, ex Imperia).

Ufficializzato anche lo staff che affiancherà Matteo Solari nella stagione 2021-2022. Tra i dirigenti collaboratori, dopo otto anni non figura più il team- manager Valter Battiston, andato al Ligorna.

Vice allenatore: Stefano Prato

Team manager: Alessandro D’Angelo

Preparatore dei portieri: Fabio Garzero

Preparatore atletico: Daniele Laganaro

Match analyst: Nicolò Costa

Medico sociale: dott. Adolfo Romano

Fisioterapisti: Manuel Gerundo e Antonino Montalto