Serie D, toto panchina Vado: possibile ballottaggio Giannini-Boisfer

Vado Ligure. L’esonero di De Lucia ha riportato il Vado in una fase di riflessione per trovare il nuovo allenatore chiamato a ripartire dopo la brutta sconfitta di Bra. In queste ore la società sta vagliando alcuni nomi, tra i quali ne spuntano due in particolare.

Il primo sarebbe l’ex allenatore della Sanremese Gabriele Giannini. Ha allenato in diverse stagioni squadre dilettantistiche toscane per poi militare per quattro anni nel settore giovanile del Pisa.

L’altro nome che sta circolando rappresenterebbe una soluzione interna: si parla, infatti, di Rodrigue Boisfer, vice allenatore nella gestione De Lucia con un passato importante da giocatore, tra cui l’esperienza con la maglia del Genoa.

Il tecnico toscano sembra essere in pole ma si attende una comunicazione ufficiale da parte del club. Decisione che, salvo sorprese, dovrebbe prendersi a stretto giro di posta per preparare la gara contro il Chieri di domenica.