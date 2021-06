Varazze, tre serate a passo di danza: da lunedì al Teatro Don Bosco il Saggio degli allievi di Giovanna Badano - IVG.it

Varazze. Torna l’incanto della danza. Tre serate per vivere emozioni. “E ora…DANZIAMO“: ecco il Saggio degli allievi di Danzastudio, la scuola di Giovanna Badano che, dopo mesi difficili, porterà il frutto di un grande impegno che ha coinvolto insieme insegnanti, allievi e famiglie.

Il sottotitolo è Saggio di “Inizio” Anno Accademico: “questo per sdrammatizzare e anche perché la data di riapertura paradossalmente coincide con il mese della conclusione dei corsi” sottolinea Giovanna “sono felice” continua “di avere potuto collaborare con Gianni Way, direttore del Teatro Don Bosco Varazze, che mi ha dato la disponibilità di tre serate per poter suddividere i corsi e stemperare il pubblico, così da seguire alla lettera tutti i protocolli rivolti alla Danza, al Teatro e ai Cinema e dare la possibilità di esibirsi su un vero palcoscenico e fare vedere, comunque, i risultati ottenuti durante questo anno di studio”.

Si inizierà lunedì prossimo. “Un anno, forse due, difficili…anzi, difficilissimi!” spiega Giovanna Badano “ci siamo adattati e abbiamo rispettato le chiusure imposte alla nostra categoria ma, non ci siamo arresi mai! E proprio rispettando le norme e i protocolli di sicurezza abbiamo continuato a danzare in modo diverso, prima in modalità online e poi in presenza all’aperto”.

Un ringraziamento per le famiglie degli allievi: “ci hanno seguito e supportato con la loro presenza e il loro portare i figli a scuola di danza, dandoci la loro fiducia. Ed è proprio a loro che va il nostro ringraziamento più grande”.

Giovanna Badano aggiunge che in questi mesi “pur non avendo aderito alla proposta di diventare agonisti, con alcuni gruppi, abbiamo partecipato a concorsi online. Ci siamo distinti in modo soddisfacente portando balletti già confezionati per spettacoli passati e anche coreografie create appositamente per l’evento.”

Lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 giugno tutti i corsi della scuola Danzastudio Varazze si esibiranno sotto la guida dei loro insegnanti Federica Valle per Hip Junior, Angelo Lupi per Hip Hop Kids e Academy e Giovanna Badano per il Classico, Jazz e Tip Tap, Quest’ultimo anche con la collaborazione di Luca Cerati.