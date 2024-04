Frana su lungomare Europa a Varazze: tratto riaperto nei tempi fissati

Varazze. E’ stato riaperto ieri pomeriggio il tratto di lungomare Europa interessato da una frana lo scorso 3 marzo. L’obiettivo era quello del 25 di aprile.

“Grazie agli uffici comunali, all’impresa e ai tecnici che ci hanno permesso di realizzare questo intervento nei tempi che ci eravamo prefissi – spiega il sindaco Luigi Pierfederici – un lavoro, rapido ed efficace che consentirà di poter affrontare la prossima stagione estiva con tutta la passeggiata nuovamente fruibile al pubblico spostando così l’intervento di messa in sicurezza definitiva, che necessita di autorizzazioni tecniche specifiche per la presenza di vincoli di tutela ambientale e idrogeologica, nel prossimo autunno senza interferire con la stagione turistica”.

Proprio ieri mattina è stata firmata l’ordinanza di revoca della chiusura “che indica, come sola prescrizione a favore della sicurezza – prosegue Pierfederici – la chiusura della porzione di tracciato interessato in caso di allerta meteorologica arancione o rossa. Un intervento tempestivo anche per garantire, sempre nella massima tutela, le aziende che lungo questo tracciato lavorano, come gli stabilimenti balneari e altre attività. Soluzione provvisoria per attuare la definitiva, con reti a protezione e contenimento, che al momento, visti i tempi per ottenere tutte le autorizzazioni sarebbe caduta proprio nel pieno della stagione turistica”.