Plodio e Carcare in lutto per la scomparsa di Luca Gavaciuto, morto per un male incurabile - IVG.it

Plodio. “Sei stato un amico e una splendida persona”. Questi i messaggi di cordoglio più ricorrenti che stanno giungendo in queste ore per la scomparsa di Luca Gavaciuto, 46 anni, che ha perso la sua battaglia con un male incurabile.

Carcarese di origine ma plodiese da tempo, era noto per la sua attività di termotecnico a fianco del padre Paolo, idraulico molto conosciuto in Val Bormida.

Attivo nel sociale, Luca in passato era stato milite della Croce Bianca di Carcare rivestendo anche il ruolo di vice presidente, e recentemente era membro della protezione civile di Plodio, come sottolinea il sindaco Gabriele Badano, che rimarca la perdita immensa per la comunità.

Lascia la moglie Nadia, tre figli e i genitori.