L'Istituto Superiore di Finale Ligure alla finalissima del "Green Game", la gara del riciclo - IVG.it

Finale Ligure. Sapevi che gli scontrini fiscali non vanno conferiti nella carta? Che i giocattoli non vanno nella plastica, perché non sono imballaggi? La raccolta differenziata ha l’obiettivo di avviare ciascun imballaggio differenziato verso il trattamento di recupero e riciclo. Quindi il cittadino è il primo anello del ciclo ed è colui che deve avere tutte le informazioni necessarie per svolgere questo compito nella maniera più corretta e responsabile possibile.

Ognuno di noi può fare la differenza, ogni giorno e con piccoli gesti, soprattutto sin dalla giovane età. Come? A questo pensano i Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli imballaggi Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea che mettono in essere numerose iniziative come il “Green Game Digital”, giunto alla sua 8^ edizione con una nuova veste digitale che ha coinvolto 20.000 studenti degli istituti secondari di II grado di tutta Italia.

Insieme agli esperti formatori di Peaktime, agenzia specializzata in progetti didattici, il concorso nazionale sta coinvolgendo oltre 100 scuole con la partecipazione di oltre 20mila studenti: si tratta di un’importante iniziativa che ha lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare le buone pratiche ai giovanissimi.

Un campionato nazionale del Riciclo su misura per i teenagers di tutta Italia che unisce momenti di confronto in cui i ragazzi vengono istruiti con esempi concreti e momenti ludici come la sfida tra classi attraverso svariate domande sui temi trattati cui rispondere. Una “sana competizione” che i ragazzi accettano con grande partecipazione e che di scuola in scuola miete consensi continui. Lo studente più meritevole vince in premio un buono per gli acquisti online, mentre la classe che ottiene il punteggio medio più alto si aggiudica il pass per la finalissima nazionale prevista il 26 maggio, dove incontrerà le migliori classi selezionate in ogni istituto delle province italiane.

Protagonisti del format “green” a Finale Ligure gli studenti dell’IIS “Finale”. Un’attività coinvolgente e formativa per i ragazzi che hanno ottenuto ottimi risultati: la classe 2^D è riuscita a strappare il pass per la finalissima dove rappresenterà la provincia di Savona contro le migliori classi di tutta Italia.

Grande soddisfazione per la professoressa Sara Accornero, coordinatrice del progetto, e per il dirigente scolastico Andrea Piccardi che al di là del risultato, afferma: “Siamo stati molto felici di regalare un’attività formativa ma soprattutto divertente ed entusiasmante agli studenti, in un momento difficile come questo”.

“Green Game” per il valore didattico, etico e formativo è patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica.