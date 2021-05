Fine Ramadan ad Albenga, il Comune a Roberto Tomatis e Robello de Filippis: "Fomentano l'odio razziale e aizzano i cittadini" - IVG.it

Albenga. Continua il botta e risposta tra l’amministrazione comunale di Albenga da una parte ed il consigliere di minoranza di Fdi Roberto Tomatis e Bruno Robello de Filippis (co-titolare della Taberna del Foto) dall’altra in merito alla celebrazione per la fine del Ramadan svoltasi ieri al campo Massabò.

“L’articolo non merita risposta se non per rispetto a tutti quei pubblici esercizi che in questo periodo hanno fatto sacrifici limitando la loro attività a causa dell’emergenza Covid e in ottemperanza alle regole – affermano dal Comune ingauno in riferimento a quanto pubblicato questa mattina da IVG.it – Ignorando le offese personali occorre precisare che: l’amministrazione non ha assolutamente mai citato piazza delle Erbe, cosa invece fatta dal consigliere di minoranza Tomatis e dal suo ‘compagno di merende’. Cogliamo l’occasione per ribadire che sono permesse tutte le celebrazioni religiose (nel rispetto delle norme Anti-Covid) e, per questo, anche quelle musulmane essendo l’Italia uno Stato laico e con libertà di culto”.

“L’intervento del consigliere di minoranza e quello del suo ‘compagno di merende’ non fanno altro che fomentare l’odio razziale e aizzare i cittadini, già stremati socialmente ed economicamente da questa pandemia, gli uni contro gli altri. È l’ora di finirla di usare social e testate giornalistiche per proprie mire politiche ed elettorali cavalcando i malumori con becere polemiche e storpiando la realtà”.