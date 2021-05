Finale ha dato l'ultimo saluto a Tonino Scafuro: “Esempio di amore e passione per i giovani” - IVG.it

Finale Ligure. La sua amata Finalpia, stamattina, si è stretta a Tonino Scafuro per l’ultimo saluto nella chiesa di N.S. Assunta. Tanti giovani ai funerali, in una chiesa gremita e commossa. Molte le persone rimaste fuori dal sagrato.

La cerimonia funebre è stata celebrata dal sacerdote savonese don Danilo, amico di famiglia. Al termine della cerimonia funebre la salma sarà tumulata nel cimitero di Finalborgo.

Durante la cerimonia sono stati manifestati dalla folla affetto e vicinanza alla famiglia attraverso messaggi e applausi in chiesa in memoria di Tonino. Nell’omelia il ricordo personale e di vita da parte del parroco: amore e passione per i giovani, che ha lasciato in loro esempi positivi.

Scafuro aveva prestato servizio per diversi anni come assistente tecnico all’Istituto Falcone di Loano ed era una figura molto conosciuta e apprezzata su tutto il territorio.

La notizia della sua morte ha colpito profondamente tutta la comunità finalese. Sono tantissimi, in queste ore, i messaggi di cordoglio pubblicati sui social da amici e conoscenti per ricordarlo.

Il funerale di Tonino Scafuro a Finale Ligure

Il tam tam sui social partito dalla segnalazione di un familiare purtroppo non è servito a nulla. Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Tonino Scafuro, il 65enne finalese scomparso il 25 maggio dalla sua abitazione. L’uomo è stato ritrovato senza vita nella sua casa finalese.