Coinvolta in un incidente in A10, azienda di trasporti di Vado chiede scusa per i disagi e ringrazia i soccorritori - IVG.it

Savona. Non capita tutti i giorni, soprattutto in tempi di odiatori e leoni da tastiera dediti per lo più agli insulti (è più facile), trovare persone che si scusano e ringraziano.

Lo aveva fatto invece l’azienda di trasporti MG di Vado Ligure perché uno dei suoi camion era rimasto coinvolto, giusto una settimana fa, martedì 11 maggio, nell’incidente in autostrada, sull’A10, nel tratto tra Savona e Albissola, tra l’altro in prossimità di un cantiere. Aveva scelto IVG come “postino” (colpendo subito positivamente la nostra redazione), e lo ripete ora sempre con toni appassionati Michele Siciliano, che gestisce l’azienda.

La MG, sede a Vado Ligure, ha dieci mezzi e lavora soprattutto per i traffici della piattaforma Maersk.

Dice Siciliano: “Purtroppo lavorando sulle strade, che qui da noi sono poche e hanno spesso problemi, può succedere. Però siamo consci che abbiamo contribuito a provocare molti disagi alle altre persone che lavoravano e agli automobilisti che non avevano alcuna colpa”.

E ancora: “Vogliamo anche ringraziare tutte le persone della macchina dei soccorsi che sono intervenute, e ci sia consentito un grazie particolare agli uomini della polizia stradale, a cominciare da quelli di Savona, con cui per motivi di lavoro abbiamo contatti frequenti, che si sono prodigati sotto la pioggia per portare assistenza e limitare il più possibile i disagi”.

Ecco, è tutto. Non è molto, poche ma efficaci parole. Con buona pace di chi scusa e grazie non lo dice mai, e anche per chi la rete preferisce usarla solo per insultare.