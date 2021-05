Baseball, un fine settimana in chiaroscuro per la Cairese - IVG.it

Cairo Montenotte. Il weekend appena trascorso ha fatto registrare alti e bassi in casa Cairese. Infortuni e assenze hanno complicato non poco i match in programma.

Si parte sabato con l’Under 18 che si presenta in quel di Avigliana con nove giocatori contati, con assenze importanti dovute ad impegni scolastici. L’inizio della partita è piacevole, i biancorossi trovano belle valide e in difesa esprimono buone giocate, poi, durante l’attacco del terzo inning, su segnale di batti e corri, la palla sprizzata dalla mazza colpisce il naso del battitore Andrea Torterolo. Nulla di troppo grave, ma i tecnici biancorossi decidono di ritirare la squadra dalla partita.

Un plauso alla società dei Rebels per la disponibilità nell’assistere il giocatore infortunato ed un grazie di cuore all’infermiere del Cto Alberto Alessio, presente alla partita, che si è adoperato per tranquillizzare e prestare i primi soccorsi ad Andrea, ora tranquillo a casa.

Domenica positiva per gli Under 12 della Cairese, ospiti dei Rookies Genova sul diamante sintetico del Carlini. I giovanissimi biancorossi vincono la partita con il punteggio di 20 a 14 ed iniziano a far vedere sprazzi di buon gioco. In difesa non solo strike out dei lanciatori, ma qualche eliminazione sulle basi; in attacco una maggiore confidenza nel box ha portato alla realizzazione di alcune battute valide. Certo il percorso è ancora molto lungo, ma l’impegno visto domenica fa bene sperare per il futuro.

Sul diamante casalingo ha esordito la formazione Under 15. La società valbormidese aveva iscritto la squadra con velleità di partecipazione ai playoff, ma alcune defezioni di giocatori che non hanno più continuato per le restrizioni legate alla pandemia, hanno portato la società a beneficiare delle deroghe concesse dalla federazione per questo campionato, inserendo nella categoria giocatori sopra leva e partecipando allo stesso fuori classifica.

Avversario il Fossano che ha fatto suo il match con il punteggio di 10 a 8. Per i primi tre inning la partita è rimasta in equilibrio grazie al buon lavoro della batteria Chiarlone-Garra, poi il Fossano ha allungato le distanze al quarto inning con una serie di valide messe a segno dai fratelli Cebotari e da Fariano, portando il punteggio sul 9 a 4. La reazione dei biancorossi è stata pronta con il triplo di Garra e le valide dei rinforzi Bussetti e Buschiazzo, ma non sufficiente a riacciuffare i piemontesi che si sono aggiudicati la vittoria. Buono il battesimo del monte per Secci che ha lanciato per la prima volta nella categoria superiore.

I prossimi impegni delle squadre biancorosse:

mercoledì 2 giugno

Under 15 a Mondovì alle ore 10: Mondovì – Baseball Club Cairese

Serie C a Cairo alle ore 15: Baseball Club Cairese – Rookies Genova

sabato 5 giugno

Under 18 a Cairo alle ore 15: Baseball Club Cairese – Grizzlies Torino

domenica 6 giugno

Under 15 a Sanremo alle ore 10: Sanremo Baseball – Baseball Club Cairese

Serie C a Cairo alle ore 15: Baseball Club Cairese – Brothers Genova

La formazione Under 12

Secci al suo esordio sul monte

Andrea Torterolo sul campo di Avigliana prima dell’infortunio