Niente da fare per Finalborgo, il “Borgo dei Borghi 2021” è Tropea

Finale Ligure. Niente da fare per Finalborgo nella gara per eleggere il Borgo Più Bello d’Italia. E’ stata infatti Tropea, perla del Tirreno, a vincere l’ottava edizione de “Il borgo dei borghi – La grande sfida 2021” organizzata dal programma televisivo “Kilimangiaro” su Rai3. L’incantevole rione di Finale Ligure, che era in gara con altri 13, si è classificato 11esimo.

L’annuncio è stato dato ieri sera su Raitre dalla conduttrice Camila Raznovich, sulle note della canzone di Rino Gaetano “Il cielo è sempre più blu”. Le votazioni si erano chiuse lo scorso 21 marzo.

In gara c’erano anche Geraci Siculo (Palermo), Grottammare (Ascoli Piceno), Buonconvento (Siena), Pietramontecorvino (Foggia), Corciano (Perugia), Campli (Teramo), Albori (Salerno), Poffabro (Pordenone), Cocconato (Asti), Pomponesco (Mantova), San Giovanni in Marignano (Rimini) e Pico (Frosinone).