Il sottosegretario alla salute Andrea Costa a Savona: visita al San Paolo e al centro vaccinale del PalaCrociere

Savona. Domani venerdì 2 aprile il sottosegretario alla salute Andrea Costa sarà a Savona per visitare l’ospedale San Paolo ed il centro vaccinale del PalaCrociere. Lo annunciano i vertici savonesi di Liguria Popolare.

Con la sua visita il sottosegretario “mantiene un impegno preso con la città e la provincia: sarà in visita all’Asl2 di Savona per proseguire la sua verifica sul campo dello sviluppo del piano di vaccinazione nella nostra regione. Infatti la visita segue quelle all’Asl4 e all’Asl1, incontri nei quali il sottosegretario si è confrontato con i responsabili delle Aziende Sanitarie per verificare lo stato di attuazione del piano e le sue criticità”.

“Confronto che si terrà anche a Savona con i responsabili di dipartimento, occasione per dibattere anche sulle novità del decreeto legge appena approvato dal consiglio dei ministri. Successivamente nel pomeriggio alle ore 16 ci sarà la visita all’hub vaccinale del PalaCrociere in cui il sottosegretario, accompagnato dalle autorità cittadine incontrerà i sanitari operativi in ‘prima linea’ in questa battaglia”.

“Il sottosegretario ha tenuto particolarmente ad essere presente nel ponente ligure in questo momento di difficoltà ed allarme viste le recenti esternazioni del presidente Toti su possibili ulteriori misure restrittive”, conclude Liguria Popolare.