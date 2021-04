Corrado Orcino ospite d'onore a Parliamo di Sport - IVG.it

Savona. Corrado Orcino, indimenticato ex giocatore ed allenatore del Savona, interverrà in diretta, alle ore 19.30, mercoledì 21 aprile, a Parliamo di Sport, trasmissione visibile sulle pagine Facebook di Ivg.it Sport, Ivg.it, Genova24.it e Off Side (fuorigioco dentro e fuori dal campo).

Orcino, referente per la Liguria delle nazionali giovanili e coordinatore delle Rappresentative del Comitato Regionale della Federazione Italiana Gioco Calcio, parlerà del suo incarico, ripercorrerà la sua brillante carriera, l’amore mai sopito per i colori biancoblù, commenterà le ultime news sulla tentata creazione della Super League e le gare del turno infrasettimanale delle squadre liguri di Serie A.