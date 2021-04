Autostrade, domani “bollino rosso” sull’A10: tutte le previsioni sul traffico in Liguria

Savona. Sarà un inizio settimana da “bollino rosso” secondo le previsioni sul traffico diffuse da Autostrade per l’Italia e riguardanti la giornata di lunedì 12 aprile. Diverse le situazioni da monitorare.

A partire dall’A10, dove tra le 7 e le 10 del mattino è previsto il “bollino rosso” in direzione Savona. In generale verso il capoluogo, tolti il primo pomeriggio e la sera, Aspi si aspetta tempi di percorrenza superiori alla media un po’ per tutta la giornata. Da Savona a Genova, invece, i disagi saranno più contenuti in mattinata.

Stessa situazione sull’A7, dove in direzione Genova, si prevede che il traffico si concentrerà prevalentemente nella fascia oraria che va dalle 7 alle 10, ma anche tra le 16 e le 19, sono attesi rallentamenti in entrambe le direzioni.

Infine il traffico sarà intenso sull’A26 con previsioni da “bollino rosso” sia al mattino presto che in pieno pomeriggio in direzione Genova Voltri, mentre verso Gravellona Toce la situazione sarà meno critica ma sempre con flussi superiori alla media.