Amatori Nuoto Savona al Campionato Italiano di Fondo

Brillante risultato per Andrea ZANINI al Campionato Italiano Indoor di Fondo su base regionale (vasca 50 m), svoltosi domenica 11 febbraio alla piscina Sciorba di Genova.

Il giovane atleta, classe 2006, ha vinto la gara dei 3000 metri Stile Libero nella Categoria Ragazzi, con il tempo di 34’35.5, attualmente il miglior tempo della Liguria per la sua Categoria.

Al Campionato hanno partecipato per la prima volta anche le atlete Benedetta GEMME (2007) settima nella gara 3000 metri Stile Libero, Categoria Ragazzi, e Sofia PINNA (2005) quinta nei 5000 metri Stile Libero, Categoria Juniores.

La squadra di Fondo dell’Amatori Nuoto è in netta crescita, sia Andrea ZANINI che Marco PUGLIARO (2003), infatti, si sono qualificati per i Campionati Italiani Assoluti Nuoto di Fondo in acque libere (25, 10, 5 e 2,5 km), che si terranno a Piombino dal 14 al 18 giugno.

Nella fotografia la squadra di Fondo con l’allenatore Andrea QUARTARARO e il dirigente Felice ZANINI.