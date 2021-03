Andora. Tragedia sulla via Aurelia ad Andora, dove intorno alle 19.30 di questa sera si è verificato un gravissimo incidente stradale. Secondo le prime informazioni, due moto si sarebbero scontrate frontalmente all’altezza del faro di Capo Mele.

Si tratta di un maxiscooter e di un cinquantino. Sui mezzi viaggiavano tre persone. Due di loro sono decedute in seguito a un tremendo impatto frontale, avvenuto a centro carreggiata in un piccolo rettilineo tra due curve. La terza, invece, è stata trasportata in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.

di 7 Galleria fotografica Incidente mortale ad Andora









Sul posto è intervenuta l’automedica del 118 e tre ambulanze della Croce Bianca di Andora. Presenti anche i carabinieri di Laigueglia e Alassio e i vigili del fuoco che, data la scarsa illuminazione dell’area, stanno cercando di accertare l’eventuale presenza o meno di altre vittime.

Aggiornamenti in corso