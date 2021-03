Tragedia ad Andora: venerdì i funerali di Simone Gai e Andrea Forestieri

Laigueglia-Alassio. Domani (venerdì 5 marzo), in contemporanea, le comunità di Alassio e Laigueglia e la Riviera tutta riserveranno l’ultimo, commosso saluto a Simone Gai e Andrea Forestieri (leggi QUI).

I due giovani, rispettivamente di 50 e 40 anni, sono scomparsi tragicamente nella serata di lunedì (leggi QUI) in seguito ad un incidente: si trovavano a bordo di due scooter, che si sono scontrati frontalmente. L’impatto è stato fatale per entrambi, mentre Giuseppe Forestieri, fratello gemello di Andrea, anch’egli sul mezzo, è stato ricoverato in ospedale in seguito ai gravi traumi riportati.

I funerali di Simone Gai, che lascia la sorella Elena e la fidanzata Giorgia, si svolgeranno alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Matteo, a Laigueglia. Al termine, la salma sarà tumulata nel cimitero di San Giovanni, ad Andora.

I funerali di Andrea Forestieri, che lascia, oltre al gemello Giuseppe, la mamma Angela con Alberto, gli zii e le adorate cugine Daniela e Valeria, si terranno, sempre alle 15, nella chiesa di Sant’Ambrogio, ad Alassio. Questa sera (giovedì 4 marzo), sarà recitato il rosario, sempre a Sant’Ambrogio, alle 20,30.

Gai, originario di Salice d’Ulzio (Torino), ma laiguegliese di adozione, si alternava proprio tra il Piemonte, dove in inverno lavorava come maestro di sci, e la Liguria, dove faceva il bagnino (negli ultimi anni, in uno stabilimento balneare nella zona del porto di Andora).

Forestieri, invece, aveva avuto diverse esperienze lavorative all’estero, soprattutto nel settore della ristorazione nel periodo estivo, mentre in inverno, eseguiva lavori di giardinaggio.