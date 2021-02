Savona: gli operai della fibra ottica tranciano il cavo elettrico, via Aglietto al buio

Savona. Pomeriggio senza corrente elettrica, quello di ieri, per alcuni residenti di via Aglietto a Savona. Tutto a causa di un cavo tranciato durante alcuni scavi.

A tagliare il cavo per errore, intorno alle 14, sono stati gli operai della ditta che sta lavorando a Savona per posare i cavi della fibra ottica. Nella via si trova anche uno stabile di Arte: immediatamente alla direzione sono arrivate diverse segnalazioni da parte dei condomini di via Aglietto per l’interruzione del servizio di energia elettrica, con i conseguenti disagi per i nuclei familiari residenti nel palazzo.

“Tale episodio – fanno sapere da Arte – ha causato anche importanti danni all’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Savona, in quanto gli uffici sono rimasti privi di energia elettrica per diverse ore ed attualmente non è stata ancora ripristinata la linea telefonica”.