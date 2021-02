Ospedale San Paolo, raggiunto l’obiettivo di 12mila euro per l’acquario di pediatria

Savona. Il reparto di pediatria dell’Ospedale San Paolo di Savona insieme alla Croce d’oro di Albissola Marina hanno portato a termine, raggiungendo l’obiettivo di 12mila euro, la raccolta fondi, rivolta ai cittadini, lanciata a fine novembre per permettere di realizzare anche la seconda parte del progetto “Ospedali Dipinti” a cura dell’artista e fondatore Silvio Irilli.

La raccolta benefica era finalizzata a completare la realizzazione della seconda parte del progetto con cui verrà terminata la sala di attesa del reparto trasformandola in un magico acquario: sarà rifatta la pavimentazione, sulla quale sarà disegnato un fondale marino sui cui “galleggerà” un tavolo-veliero che diventerà il centro delle attività ludico-ricreative per i piccoli pazienti, ricoverati o in attesa di visita.

A raggiungere la somma hanno contribuito Spiderman, in collaborazione con la Bottega del Pane, grazie alla sua iniziativa “Spidypizza”, attraverso la quale ha raccolto 2mila euro consegnando a domicilio la pizza ai bambini e le Principesse in corsia che, lo scorso weekend, hanno raccolto le ultime donazioni in prossimità del supermercato MD di Albissola Marina.

La prima parte, già conclusa e realizzata, grazie ai finanziamenti ottenuti, attraverso la vincita di un concorso, da Unicredit Foundation e dall’associazione Cresci, ha permesso di ridipingere e disegnare le pareti della “sala giochi”.

“Per i bambini – aveva commentato il dottor Alberto Gaiero, direttore della Struttura Complessa di Pediatria e Neonatologia afferente al dipartimento materno infantile dell’Asl 2 – l’accoglienza in ospedale rappresenta una forma di assistenza al pari dell’assistenza clinica. In questo senso il dottor Cohen (ex direttore della struttura complessa) è stato lungimirante perchè ha dato il via a molti progetti, ad eccezione di “Ospedali dipinti” che è nato nel 2019. Quindi, accoglienza e assistenza sono parallele: i bambini che si sentono accolti in un ambiente non ostile si fanno visitare con minore difficoltà e portano a casa un’immagine di ospedale di un posto relativamente tranquillo e ‘gioioso’. Pur rispettando tutte le attività assistenziali e cliniche è un valore aggiunto alla nostra attività”.