Savona. Al via la raccolta fondi per completare la trasformazione della sala di attesa di Pediatria dell’Ospedale San Paolo di Savona in un magico Acquario: dopo aver decorato le grandi pareti, Ospedali Dipinti arricchirà l’opera con un coloratissimo pavimento ad effetto fondale marino sul quale ‘galleggerà’ un magnifico tavolo-veliero, che diventerà il centro delle attività ludico-ricreative per i piccoli pazienti, ricoverati o in attesa di visita.

“Il pavimento diventerà un vero e proprio fondale marino grazie all’utilizzo di una resina a effetto lucido che contribuirà a creare giochi di luce e di riflessi – dichiara l’artista Silvio Irilli, fondatore del progetto Ospedali Dipinti – e il tutto sarà impreziosito dal grande tavolo a forma di veliero, con lo stemma della città di Savona sulla vela, che accoglierà i piccoli pazienti e i loro momenti di gioco, per regalare loro un sorriso e farli sentire veri marinai, o pirati! Si tratta di un progetto molto importante per noi e nel quale crediamo molto, perché per la prima volta in Italia realizzeremo, con la mia direzione artistica, un arredo scenografico per un reparto ospedaliero. Un’opera unica per il nostro Paese che ci auguriamo possa ispirarne altre simili”.

La prima parte del progetto Acquario in Pediatria, redatto dalla Dott.ssa Patrizia Marenco e dal Dott. Alberto Gaiero e realizzata nei mesi scorsi da Ospedali Dipinti, è stata premiata e finanziata con il terzo posto area nord-ovest del concorso organizzato nel 2019 dalla UniCredit Foundation, che ha consentito l’avvio dei lavori con la preziosa partnership dell’Associazione Cresci.

La seconda parte del progetto è stata fortemente voluta dall’Associazione di volontariato “Pubblica Assistenza Croce d’Oro” di Albissola Marina, impegnata sul territorio per rispondere ai problemi della vita civile, sociale e culturale e soddisfare i bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà.

Chi volesse sostenere la realizzazione del progetto può farlo attraverso una donazione sul c/c intestato a P.A. Croce d’Oro ODV Albissola Marina (IBAN IT43Z0200810602000105888730) con la motivazione “donazione a favore del progetto artistico di accoglienza L’Acquario in Pediatria per l’ospedale San Paolo di Savona”; i sostenitori saranno ringraziati con un attestato di donazione e, per le aziende, con una targa dedicata con il proprio logo applicata all’interno del reparto.

Tutte le informazioni utili sono disponibili a questo link. Per informazioni su Ospedali Dipinti: www.ospedalidipinti.it.