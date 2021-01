Albissola Marina. Da diversi mesi i volontari della Croce d’Oro di Albissola Marina lavorano a stretto contatto con le associazioni del territorio per trasformare il reparto di pediatria dell’ospedale San Paolo in un acquario incantato degno delle migliori favole. Il progetto a cura dell’artista e fondatore di “Ospedali Dipinti” Silvio Irilli è ormai ad un passo dall’essere completato e il contributo di ciascuno è a questo punto fondamentale.

È in questo scenario che arriva l’appello delle “Principesse in corsia” che nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 gennaio si riuniranno – nel rispetto delle norme anti-Covid – in prossimità del supermercato MD di Albissola Marina per raccogliere donazioni.”Ospedali Dipinti e Principesse in corsia sono due progetti che nascono dalla volontà di creare un mondo altro, fatato, magico, in grado di allietare la degenza dei più piccoli tra i pazienti ospedalieri. Poter contribuire a realizzare la visione di Silvio Irilli è per noi un grande onore ma ciò che farà la differenza sarà la generosità delle persone.”

Foto 2 di 2



L’appuntamento per i residenti di Albissola Marina è dunque per questo weekend in Corso Baldovino Bigliati, 30. Coloro che invece fossero impossibilitati a recarsi sul luogo a causa della restrizioni troveranno i riferimenti per le donazioni sugli account Facebook e Instagram delle “Principesse in corsia”.