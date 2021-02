Loano. Questa mattina gli addetti della ditta Egea hanno effettuato il lavaggio di una prima parte del centro storico di Loano.

Utilizzando un’attrezzatura appositamente progettata per gli interventi nei centri storici, gli operatori hanno pulito il tratto di “caruggio” compreso tra Campo Cadorna e Porta Passorino, lungo via Boragine, piazza Rocca, piazza Vittorio Veneto e via Cavour, vicoli compresi.

Il lavaggio è stato effettuato utilizzando una sostanza del tutto naturale, non nociva per la salute di esseri umani o animali.

Gli interventi nella parte di centro storico “fuori dalle mura” proseguirà nei prossimi giorni.

Sempre questa mattina, gli addetti hanno effettuato il lavaggio dei cassonetti dei rifiuti posizionati nella zona a ridosso del confine con Pietra Ligure e nell’area collinare. Tali interventi si ripeteranno a cadenza regolare e con ancora maggiore frequenza durante la stagione estiva.