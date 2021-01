Nevica nell’entroterra savonese, ma la viabilità tiene: a Osiglia paesaggio fiabesco

Provincia. La dama bianca era attesa nell’entroterra savonese in queste prime ore del 2021 e anche questa volta non si è fatta attendere. I primi fiocchi hanno iniziato a cadere già al mattino anche in Valbormida, mentre un po’ di nevischio ha interessato alcune località costiere a levante della provincia.

Anche a Osiglia, dove poche settimane sono riemersi dal lago svuotato i resti dell’antico borgo sommerso nell’acqua, in queste ore la neve è caduta e continua a cadere copiosamente regalando ai residenti e ai passanti uno scenario magico.

In mattinata Arpal ha rilasciato un nuovo avviso di allerta nivologica sulla nostra regione. Secondo le nuove previsioni, diffuse nevicate interesseranno l’entroterra savonese (in allerta arancione sino a domani, 2 gennaio, alle ore 15). Sulla costa, al momento, l’allerta resta gialla.

La situazione sulle autostrade liguri resta sotto controllo. Da segnalare solo un tamponamento tra quattro mezzi (senza nessun ferito grave) avvenuto nel primo pomeriggio tra Varazze e Celle Ligure che tuttavia si è risolto in pochi minuti grazie all’intervento dei mezzi di soccorso.

Dopo la prima “spolverata”, sono entrati in azione gli spazzaneve e gli spargi sale, che stanno operando sulle parti interessate che sono il tratto di valico della A7, da Bolzaneto a Serravalle, e sulla A26 oltre il Turchino, fino alla deviazione con la Predosa-Bettole.

“Autostrade per l’ Italia raccomanda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio”.

I vigili del fuoco savonesi – pronti a far fronte ad eventuali criticità – al momento non segnalano interventi significativi sul territorio.