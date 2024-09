Osiglia, vandalizzata la panchina dedicata all’ex assessora Gabriella Simoncini

Osiglia. Vandalizzata la panchina delle pari opportunità, dedicata all’ex assessora di Osiglia Gabriella Simoncini scomparsa nel 2021.

“Mi auguro che gli autori di questo gesto non l’abbiano fatto per ‘molestare’ il significato di quell’arredo urbano. Resta il fatto che sono stati ugualmente calpestati il senso civico e la sensibilità di chi lavora per rendere il nostro lago sempre più accogliente“, commenta il sindaco Paola Scarzella.

La panchina è stata installata lungo il percorso interno che costeggia lo specchio d’acqua ed è punteggiato da strutture leggere, a minimo impatto visivo, corredate da piccoli pannelli, uno per ciascuno dei 17 goal dell’Agenda ONU 2030.