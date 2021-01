Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, al mattino di oggi, venerdì 1 gennaio 2021, sono previste deboli precipitazioni sull’intera regione con neve fino al piano nell’entroterra, mentre sul versante marittimo quota neve intorno ai 400/500 metri tra Savona e Genova, oltre gli 800 metri altrove.

Nel corso del pomeriggio è prevista una graduale intensificazione dei fenomeni con quota neve in progressivo ed ulteriore calo tra Savona e Genova. Dal tardo pomeriggio/sera fenomeni intensi anche a carattere di rovescio o temporale con la neve che potrà interessare il tratto costiero compreso tra Savona e Genova (non si escludono anche degli accumuli). Quota neve oltre i 600/800 metri sugli estremi della regione; mentre sono attese abbondanti nevicate fino al piano su Valle Stura, Orba, Scrivia e Bormida.

Per quanto riguarda i venti, saranno da moderati a forti da nord sul centro-ponente costiero, da sud-est a levante. In serata non si escludono rinforzi fino a burrasca Mare da mosso a molto mosso.

Le temperature saranno in calo. Sulla costa: min +0/5°C, max +5/+9°C, mentre all’interno: min -5/-2°C, max -2/+2°C.